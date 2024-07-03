الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الداخلية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء غدا الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي، فيتو

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش أمس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام الداخلية

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الداخلية، غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى أمام الداخلية باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.