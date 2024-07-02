الأربعاء 03 يوليو 2024
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قناع المانجو، لنضارة وتغذية البشرة

قناع المانجو،فيتو
قناع المانجو،فيتو

المانجو من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وأيضا لها قيمة غذائية عالية وفوائد تجميلية.

والمانجو مهمة لنضارة البشرة وتغذيتها وتستخدم فى عمل الوصفات الطبيعية التى تزيد من جمال البشرة.

فوائد قناع المانجو للبشرة 

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن المانجو من الفاكهة المهمة التي تعزز من جمال البشرة، ومن فوائد قناع المانجو للبشرة:-

  • المانجو غني بفيتامين C الذي يساعد في تفتيح البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.
  • يحتوي على فيتامين A الذي يعزز تجدد الخلايا ويحافظ على نعومة البشرة.
  • يحتوي على فيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساهم في حماية البشرة من الأضرار البيئية.
  • يحتوي المانجو على نسبة عالية من الماء التي تساعد في ترطيب البشرة بشكل طبيعي.
  • يساعد حمض الألفا هيدروكسي الموجود في المانجو على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة.
  • يحتوي المانجو على مواد تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات.

قناع المانجو لنضارة البشرة 

وأضافت نادية، لعمل قناع المانجو لنضارة وتغذية البشرة:-

المكونات:-

نصف حبة مانجو ناضجة.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

الطريقة:

  • قشري المانجو واهرسيه جيدًا حتى يصبح ناعمًا.
  • أضيفي العسل والزبادي إلى المانجو المهروس وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.
  • ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
قناع المانجو 

شروط استخدام قناع المانجو لنضارة البشرة 

وتابعت، من شروط استخدام قناع المانجو

-اختبار الحساسية:

قبل استخدام القناع على وجهك، قومي باختبار حساسية على جزء صغير من جلدك للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي.

-تجنب منطقة العينين:

تجنبي وضع القناع على منطقة العينين لأنه قد يسبب تهيجًا.

-التكرار:

يفضل استخدام القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

-تنظيف البشرة:

تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا قبل وضع القناع لإزالة أي أوساخ أو زيوت زائدة.

-استخدام مكونات طازجة:

يفضل استخدام مكونات طازجة لضمان الفائدة القصوى من القناع.

وأوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أنه للحصول على أفضل النتائج، يمكن إضافة قطرات من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون إلى القناع لمزيد من الترطيب، كما يمكن تبريد القناع في الثلاجة قبل استخدامه للحصول على تأثير مهدئ ومنعش، واستخدام قناع المانجو بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين مظهر بشرتك وجعلها أكثر نضارة وإشراقة.

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