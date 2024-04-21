الإثنين 22 أبريل 2024
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صحة ومرأة

اصنع بنفسك كريم فيتامين سي بمكونات اقتصادية لبشرة نضرة فى الصيف

كريم فيتامين سى،
كريم فيتامين سى، فيتو

كريم فيتامين سي من كريمات العناية بالبشرة التى تساعد فى تفتيح البشرة وتعزيز نضارتها والتخلص من جميع عيوبها وعادة يتم وضعه قبل النوم.

وكريم فيتامين سي يعتبر خطوة مهمة ضمن روتين العناية بالبشرة وتحرص الفتيات على شرائه رغم ارتفاع سعره فى الآونة الأخيرة حفاظا على جمال البشرة.

كريم فيتامين سي بمكونات اقتصادية 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم فيتامين سي بمكونات اقتصادية لبشرة نضرة فى الصيف.

المكونات:-

عصير برتقالة بلدى

ملعقة كبيرة نشاء ذرة 

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2 ملعقة زيت لوز حلو 

الطريقة:-

  • نحضر البرتقال البلدى ونغسله جيدا، ثم نعصره وتصفيه.
  • ثم نأخذ العصير الناتج ونضعه في. مقلاة ونذوب فيه النشاء.
  • ثم نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام غليظ.
  • ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد قليلا.
  • ثم نضيف له زيت اللوز الحلو ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها 4 أيام.
  • نفرد طبقة رقيقة من الكريم على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك الكريم على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الكريم يوميا على البشرة قبل النوم.
اصنعي بنفسك كريم فيتامين سي، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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فيتامين سي كريم فيتامين سي بشرة نضرة العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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