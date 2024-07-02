الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"أصيب بحالة هياج"، ضبط سيدة تسببت في وفاة ابنها بعد تكبيل يده

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سيدة كبلت يد نجلها من ذوي الهمم، مما تسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ أثناء نقله إلى المستشفي، بعدما حدثت له حالة هياج بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا  بوصول جثة طفل إلى المستشفى ويظهر على جسده آثار جروح وتكبيل.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "علاء.ع" من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفى متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ.


وتبين من التحريات، أن والدته قامت الواقعة بتكبيله بسبب إصابته بحالة من الهياج، جرى ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منطقة بولاق الدكرور موقع فيتو مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

إجراء جديد ضد خادمة عماد متعب المتهمة بسرقة حلق ألماس ومبلغ مالي

تجديد حبس عنصر إجرامي بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة

بعد قليل، محاكمة مسلم ونور التوت بسبب سرقة لحن أغنية

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل سرقة شقة عماد متعب بالمعادي

قرارات النيابة بشأن خادمة عماد متعب المتهمة بسرقة حلق ألماس ومبلغ مالي

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بسوهاج

7 سبتمبر أولى جلسات استئناف كروان مشاكل وإنجي حمادة على حكم حبسهما

حبس 3 أشخاص للتنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

بالأسماء، حركة المحافظين 2024

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

محمد صلاح فى الجزيرة السرية، حكاية ميكونوس اليونانية جنة المشاهير (صور)

حركة المحافظين 2024، المهندس حازم الأشموني المرشح لمحافظة الشرقية (بروفايل)

10 معلومات عن وزير التموين الجديد الدكتور شريف فاروق

مصدر حكومي مطلع: منال عوض ميخائيل للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

منوعات

المزيد

نساء في اليابان يتزوجن أنفسهن، ما القصة؟

تطوير مواد جديدة لنقل البيانات باستخدام الضوء

موسكو تسجل أعلى درجة حرارة منذ 75 عاما

اكتشاف علاقة بين انقراض الديناصورات وانتشار فاكهة العنب حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

كم سجل اليورو بالبنك المركزي بعد تراجعه أمام الجنيه ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالتغلب على التحديات

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بالخلاص من الأزمات والضغوط النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية