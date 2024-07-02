"أصيب بحالة هياج"، ضبط سيدة تسببت في وفاة ابنها بعد تكبيل يده
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سيدة كبلت يد نجلها من ذوي الهمم، مما تسبب في مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ أثناء نقله إلى المستشفي، بعدما حدثت له حالة هياج بمنطقة بولاق الدكرور.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوصول جثة طفل إلى المستشفى ويظهر على جسده آثار جروح وتكبيل.
وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل "علاء.ع" من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفى متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ.
وتبين من التحريات، أن والدته قامت الواقعة بتكبيله بسبب إصابته بحالة من الهياج، جرى ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.
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