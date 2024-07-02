إعلام عبري: حكومة الاحتلال تصادق على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مصادر الحكومة الإسرائيلية ستصادق على تخطيط وبناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين، ودعا إلى الوصول الآمن للأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.





ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين



وتضمن البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل، إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة.

كما عبر القادة الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء التوتر في المنطقة، ولا سيما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار المشاركة في الجهود السياسية الساعية لخفض التوتر، كما تعهدوا بتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، بما في ذلك الجيش والقوات الأممية.

