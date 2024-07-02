فيتو تكشف في عددها الجديد، ما تبقى من 30 يونيو

تكشف فيتو في عددها الجديد ما تبقى من ٣٠ يونيو، ١١ عامًا من التحولات والتغيرات العاصفة بعد ثورة الإطاحة بالإخوان تراجع ملحوظ فى دور المعارضة والأحزاب السياسية.. وسياسيون ونواب وخبراء يطالبون بـ«انفتاح سياسي» وإصلاح اقتصادي حقيقي.

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