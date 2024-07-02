الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، ما تبقى من 30 يونيو

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد ما تبقى من ٣٠ يونيو، ١١ عامًا من التحولات والتغيرات العاصفة بعد ثورة الإطاحة بالإخوان تراجع ملحوظ فى دور المعارضة والأحزاب السياسية.. وسياسيون ونواب وخبراء يطالبون بـ«انفتاح سياسي» وإصلاح اقتصادي حقيقي.

 

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فيتو ٣٠ يونيو عصام كامل حركة المحافظين جريدة فيتو بوابة فيتو

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