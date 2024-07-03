الأربعاء 03 يوليو 2024
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اقتصاد

بالأرقام، تعرف على أسس احتساب المعاملة الضريبية على الذهب والفضة حتى 2025

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة على الذهب، فيتو

أعلنت  الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا يتضمن أسس احتساب المعاملة الضريبية لتجار الذهب والمجوهرات «تجزئة» من 1 يوليو 2024  حتى 30 يونيو 2025.

زيادة متوسطات قيم التشغيل «المصنعية» بواقع 10% سنويًّا

وأوضحت الشعبة العامة للذهب أن  قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية حتى 30 يونيو 2025، وأنه تم الاتفاق بين الشعبة ومصلحة الضرائب على زيادة متوسطات قيم التشغيل «المصنعية» بواقع 10% سنويًا، التي تحمل فيها الضريبة عند الدمغ لتغطي مرحلة التصنيع، وباقى مراحل التداول.

 

ضريبة قيمة مضافة تقدر بـ 14%  على الجرام

وأشارت إلى أن القيم المستحقة لضريبة القيمة المضافة تقدر بـ 14%  على الجرام على النحو الآتي:

أولًا: الذهب

  1. جرام الذهب عيار  23.50 بقيمة 11.18 جنيه
  2. جرام الذهب عيار 21 بقيمة 7.45 جنيه.
  3. جرام الذهب عيار 18 بقيمة 11.18 جنيه.
  4. جرام عيار الذهب  14 بقيمة 9.32 جنيه.
  5. جرام عيار الذهب 12 بقيمة 8.39 جنيه.
  6. جرام عيار الذهب 9 بقيمة 5.59 جنيه.

ثانيًا: الفضة

الفضة جرام عيار 900 بقيمة 1.86 جنيه.

الفضة جرام عيار 900 بقيمة 1.68 جنيه.

الفضة جرام عيار 800 بقيمة 1.49 جنيه.

الفضة جرام عيار 600 بقيمة 1.49 جنيه.

ضريبة القيمة المضافة على الذهب والمشغولات الذهبية، فيتو

ثالثًا: البلاتين

البلاتين ضعف متوسط تشغيل عيار 18 بقيمة 22.36 جنيه.

رابعًا: الأحجار الكريمة والمشغولات

الأحجار الكريمة والمشغولات ضعف متوسط تشغيل عيار 18 بقيمة 22.36 جنيه.

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سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

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