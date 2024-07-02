تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي ) جيروم باول وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

بورصة الذهب عالميا

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وأمس الإثنين تراجعت أسعار الذهب، متلقية دعمًا محدودًا من زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، حيث ينتظر المتداولون المزيد من الإشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.

وظل المعدن الأصفر بشكل مباشر ضمن نطاق التداول الذي تم تحديده خلال معظم شهر يونيو، ولم يحقق أيضًا تقدمًا يذكر مع انخفاض الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب بشكل طفيف إلى 2325.74 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.2٪ إلى 2336.05 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في مصر

وفي مصر ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيها في التعاملات المسائية أمس الإثنين الموافق 1-7-2024، في السوق المحلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3170 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25360 جنيهًا.