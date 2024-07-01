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صحة ومرأة

أستاذ كبد: مستشفيات الصعيد شهدت تطورا كبيرا وحل مشكلات دامت لعقود

د.محمد المنيسي أستاذ
د.محمد المنيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد
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قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن مستشفيات الصعيد شهدت تطورا كبيرا، في إطار توجهات الدولة لتطوير ودعم المنظومة الصحية، مشيرا إلى رصد أكثر من 1.5 مليار جنيه لإنشاء مستشفيات جديدة.

الدولة تدعم المنظومة الصحية 

وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية على إكسترا نيوز، أنه بالنسبة لدعم الدولة للمنظومة الصحية بشكل عام، فقد تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لدعم القطاع الصحي بحلول سريعة وموجهة للسيطرة على مشاكل تراكمت على مدار عقود.

ولفت إلى الإشادات من الصحف والمجلات العالمية بمبادرة 100 مليون صحة وفعاليتها في علاج أمراض كانت متوطنة في مصر، خاصة في الولايات المتحدة التي رأت في المبادرة إمكانية التعامل مع أزمات صحية تراكمت في عدة أماكن بل طالبت بالتعلم من التجربة المصرية.

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الجهاز الهضمي والكبد مستشفيات الصعيد المنظومة الصحية مبادرة 100 مليون صحة

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