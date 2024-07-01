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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

 أسلحة نارية ومخدرات في الإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة المنوفية بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما، وبحوزتهما 10 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 150 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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