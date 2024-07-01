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حوادث

وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وزير الداخليه
وزير الداخليه
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 قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام .

 

 ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام 

 وتضمن نص القرار، وزارة الداخلية قـرار رقم 988 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23/5/2024 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل م أيمن محمد الزبيدى (سورى الجنسية - مواليد 3/7/1982)، ومحمد عقيل جورك حاجى (سورى الجنسية - مواليد 10/7/1982)

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 958 لسنة 2024

كما أصدر وزير الداخلية القرار آخر وجاء نصه ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 958 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22/5/2024 بشأن طلب إبعاد سوريى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــــرر  يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: عماد أحمد قطان (سورى الجنسية - مواليد 15/2/1973)  و محمد يمان محمد كنان قاطرجى (سورى الجنسية - مواليد 26/3/1983).

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وكلف وزير الداخلية، مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

 

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ترحيل 4 سوريين وزير الداخلية وزارة الداخلية ر الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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