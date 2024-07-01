الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الشوفان اليوم الاثنين 1-7-2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو
ads

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

أسعار الشوفان اليوم وفقا لآخر التحديثات

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان اليوم الإثنين 1-7-2024، وفقا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيها.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

فوائد الشوفان للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت، أن فوائد الشوفان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

غني بالألياف

يعد الشوفان غنيا بالألياف، ممّا يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الشعور بالجوع.

مصدر طاقة ممتاز

يزود الشوفان الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه الحيوية، كونه غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة التي تهضم ببطء.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

ينظم مستوى السكر في الدم

يساعد الشوفان على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

يحافظ على صحة القلب

يساعد الشوفان على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ممّا يُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز جهاز المناعة

يعد الشوفان مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الجذور الحرة.

فوائد الشوفان، لجمال وشباب بشرتك وصحة قلبك

أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق

يساعد على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشوفان على إنقاص الوزن، كونه غنيًا بالألياف التي تعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشوفان فوائد الشوفان للصحة شوفان الضحى سانتي شوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

فوائد الشوفان، لجمال وشباب بشرتك وصحة قلبك

أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 29-6-2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية