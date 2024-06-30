الأحد 30 يونيو 2024
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صحة ومرأة

أعراض ارتجاع المريء البسيطة والشديدة، ومتى تذهب للطبيب؟

ارتجاع المريء، فيتو
ارتجاع المريء، فيتو
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يحدث مرض الجزر المعدي المريئي، أو ارتجاع المريء، عندما يرتد الحمض من المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذي يربطها بالفم. 

يؤثر هذا الاضطراب الهضمي على الحلقة العضلية الموجودة بين المريء والمعدة، وتسمى هذه الحلقة العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، وإذا كان الشخص يعاني من ارتجاع المريء، فقد يصاب بحرقة في المعدة أو عسر الهضم الحمضي، ويعتقد الأطباء أن بعض الأشخاص قد يصابون به بسبب حالة تسمى فتق الحجاب الحاجز، في معظم الحالات يمكن تخفيف أعراض ارتجاع المريء من خلال تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة، لكن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى دواء أو جراحة، وفقًا لموقع "webMD" الطبي. 

ارتجاع المريء، فيتو

أسباب ارتجاع المريء 

ويشير مصطلح "المعدي المريئي" إلى المعدة والمريء، والارتجاع يعني التدفق إلى الخلف أو العودة، الارتجاع المعدي المريئي هو عندما يرتد ما يوجد في المعدة إلى المريء. 

في عملية الهضم الطبيعية، تفتح العضلة العاصرة المريئية السفلية للسماح بدخول الطعام إلى المعدة، ثم يُغلق لمنع الطعام وعصائر المعدة الحمضية من التدفق مرة أخرى إلى المريء، ويحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تكون LES ضعيفة أو تسترخي عندما لا ينبغي لها ذلك، وهذا يسمح لمحتويات المعدة بالتدفق إلى المريء. 

عوامل الخطر لارتجاع المريء 

هناك عدة أشياء يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي: 

زيادة الوزن أو السمنة 

حمل 

تأخر إفراغ المعدة (خزل المعدة) 

أمراض النسيج الضام مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، أو تصلب الجلد، أو الذئبة 

أعراض ارتجاع المريء 

يمكن أن يسبب مرض الجزر المعدي المريئي مجموعة من الأعراض بالإضافة إلى حرقة المعدة، بعض العلامات التي يجب مراقبتها تشمل:  

حرقة ارتجاع المريء 

أكثر أعراض ارتجاع المريء شيوعًا هي حرقة المعدة (عسر الهضم الحمضي)، وعادةً ما تشعر بألم حارق في الصدر يبدأ خلف عظمة الصدر ويتحرك للأعلى حتى يصل إلى رقبتك وحلقك، ويقول الكثير من الناس أنه يبدو وكأن الطعام يعود إلى الفم، تاركًا طعمًا حامضًا أو مريرًا. 

ويمكن أن يستمر الشعور بالحرقان أو الضغط أو الألم الناجم عن حرقة المعدة لمدة تصل إلى ساعتين، وغالبًا ما يكون الأمر أسوأ بعد تناول الطعام، الاستلقاء أو الانحناء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حرقة المعدة، ويشعر العديد من الأشخاص بالتحسن إذا وقفوا في وضع مستقيم أو تناولوا مضادًا للحموضة يزيل الحمض من المريء. 

أحيانًا يخطئ الناس بين ألم حرقة المعدة وألم أمراض القلب أو الأزمة القلبية، ولكن هناك اختلافات، قد تؤدي التمارين الرياضية إلى تفاقم آلام أمراض القلب، في حين أن الراحة قد تخففها، من غير المرجح أن يصاحب ألم حرقة المعدة النشاط البدني، لكن لا يمكنك معرفة الفرق، لذا اطلب المساعدة الطبية على الفور إذا كان لديك أي ألم في الصدر. 

سعال ارتجاع المريء 

يمكن أن يؤدي وجود حمض المعدة الزائد في المريء والحلق إلى السعال، وقد يكون لديك أيضًا: 

الصفير 

بحة في الصوت 

احتقان الصدر 

ارتجاع المريء، فيتو

ألم في الصدر ارتجاع المريء 

يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي إلى الشعور بالضغط أو الإحساس بالضغط أو الألم في الصدر، وفي بعض الأحيان قد تعتقد أنها نوبة قلبية. 

أعراض ارتجاع المريء الأخري  

إلى جانب الألم، قد يكون لدي المريض أيضًا: 

غثيان 

رائحة الفم الكريهة 

صعوبة في التنفس 

صعوبة في البلع 

القيء 

التخلص من مينا الأسنان 

كتلة في الحلق 

أعراض ارتجاع المريء الليلية 

إذا كان المريض يعاني من الارتجاع الحمضي في الليل، فقد يكون لديه أيضًا: 

سعال طويل الأمد 

التهاب الحنجرة 

الربو الذي يأتي فجأة أو يزداد سوءًا 

مشاكل النوم 

أعراض ارتجاع المريء الشديدة 

إذا كان الشخص يعاني من أعراض أكثر خطورة تعتقد أنها ارتجاع المريء، فيجب عليه رؤية الطبيب على الفور، وذلك لأنه من المحتمل ألا تكون الأعراض ناجمة عن ارتجاع المريء، ويمكن أيضًا أن تصاب بالتهاب أكثر خطورة بسبب الارتجاع الحمضي، والذي قد يسبب: 

التهاب 

نزيف 

القروح المفتوحة أو القروح 

صعوبة في البلع 

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