الخميس 25 أبريل 2024
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"ضربة الشمس" خطر يهدد حياتك في الصيف، إليك كيفية التعامل معها

ضربة الشمس، فيتو
ضربة الشمس، فيتو

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد مخاطر الإصابة بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة وخطيرة قد تهدد الحياة، لذا إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من أعراض ضربة الشمس، فاتصل بالإسعاف فورًا.

ما هي أعراض ضربة الشمس؟

ارتفاع حرارة الجسم بشكل كبير إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

جفاف الفم والجلد.

الشعور بالصداع الشديد.

الدوخة والدوار.

الغثيان والتقيؤ.

فقدان الوعي في بعض الحالات.
 

خطوات الإسعافات الأولية عند الإصابة بضربة الشمس

اتصل بالإسعاف فورًا: تُعدّ ضربة الشمس حالة طبية طارئة، لذا من المهم طلب المساعدة الطبية على الفور.
 

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انقل المصاب إلى مكان بارد: نقل الشخص إلى مكان مظلل أو بارد أو جيد التهوية.
 

اخلع الملابس غير الضرورية: ساعد الشخص على خلع أي ملابس ثقيلة أو ضيقة.
 

برد الجسم: استخدم كمادات ماء بارد أو منشفة مبللة لخفض حرارة الجسم، يمكنك أيضًا توجيه مروحة على الشخص مع تبليل جسمه للمساعدة في تبريده بشكل أسرع.

 

ضع كمادات ثلج: ضع كمادات ثلج على الإبط والفخذ والرقبة والظهر، حيث توجد أوعية دموية قريبة من سطح الجلد.
 

حمام بارد: إذا أمكن، ضع الشخص في حمام ماء بارد للمساعدة في خفض درجة حرارة جسمه.
 

نصائح لتجنب ضربة الشمس:

ارتداء ملابس خفيفة: ارتدِ ملابس خفيفة فضفاضة ذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس. 

 

ارتدِ قبعة واسعة لحجب الشمس عن وجهك ورقبتك.
 

استخدم واقي الشمس: استخدم واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية 30 أو أعلى على جميع المناطق المكشوفة من الجلد.
 

اشرب الكثير من السوائل: اشرب الكثير من الماء والسوائل الصافية طوال اليوم، خاصة في الطقس الحار.
 

تجنب النشاط البدني في أشد ساعات اليوم حرارة: تجنب ممارسة الرياضة أو النشاط البدني الشاق في أشد ساعات اليوم حرارة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً).
 

ابق في الظل: ابحث عن الظل قدر الإمكان، خاصة خلال أشد ساعات اليوم حرارة.

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