الأربعاء 01 مايو 2024
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ثقافة وفنون

قطاع الفنون التشكيلية ينظم معرضا جديدا لـ سماح الشامي بعنوان "مشهد من الداخل"

معرض مشهد من الداخل،
معرض مشهد من الداخل، فيتو

أعلن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية افتتاح معرض للفنانة سماح الشامي، وذلك تحت عنوان “مشهد من الداخل”.

ومن المقرر إقامة معرض “مشهد من الداخل” في تمام الساعة الـ6 من مساء يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين.


ويستمر المعرض حتي يوم 18 مايو 2024 وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

معرض مشهد من الداخل للفنانة سماح الشامي، فيتو

من هي الفنانة سماح الشامي؟

تخرجت الفنانة سماح الشامي من كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك بجامعة حلوان عام 2011، وحصلت على ماجستير الفنون الجميلة عام 2020.

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الفنانة سماح الشامي، فيتو

جوائز سماح الشامي

وحصدت سماح الشامي عدد من الجوائز والشهادات التقديرية منذ تخرجها من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وتكون كالآتي: 

شهادة التميز الفني صالون (6x6) بالإسماعيلية 2013.

الجائزة الأولى للتفوق في ورش عمل روز اليوسف 2014.

جائزة المشارك المثالي عن ورش عمل روز اليوسف 2014.

الجائزة الثانية في النقد الفني `مسابقة الطلائع جمعية محبي الفنون الجميلة 2016.

الجائزة الأولى في الرسم في مسابقة القراءة الكبرى بمكتبة الإسكندرية 2018.

الجائزة الثانية في الفن التشكيلي صالون الدلتا للشباب الدورة 2020.

 شهادة التميز الفني في صالون شباب اتليه الإسكندرية 2020.

الجائزة التشجيعية في الفن التشكيلي صالون الدلتا للشباب بالمركز الثقافي بطنطا الدورة (4) 2022.

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قطاع الفنون التشكيلية افتتاح معرض للفنانة سماح الشامي مشهد من الداخل سماح الشامي معرض “مشهد من الداخل” مركز رامتان الثقافي مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين متحف طه حسين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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