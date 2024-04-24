الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس

تدريب طالبات جامعة
تدريب طالبات جامعة الفيوم علي الدفاع عن النفس، فيتو

 نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس.

 حضر الورشة الدكتور مسعود علي منسق الأنشطة الطلابية والدكتورة هبة عبد الوهاب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، باستضافة اللاعبة رحمة خالد لاعبة المنتخب الوطني وبطلة الجمهورية في لعبة الكونغ فو.

 

أنشطة طلابية جديدة

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن تدريب الطالبات فنون الدفاع عن النفس، من الأنشطة الجديدة التي تسعى كلية الخدمة الاجتماعية ممارستها خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنها تتعلق بتوعية الطالبات بأهمية التعرف على الألعاب القتالية والتدريب على فنون الدفاع عن النفس وعلى المبادئ الأساسية لرياضة الكونغ فو، كما أن الكلية تحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للطالبات من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

Advertisements

تكوين فريق كونغ فو

وتابع رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الخدمة الاجتماعية تسعى إلى تشكيل فريق من الطالبات في لعبة الكونغ فو بهدف المنافسة خلال المسابقات الرياضية التي تتم على مستوى جامعة الفيوم والمحلس الاعلي للجامعات المصرية.

محاور جلسات ورشة العمل

وشرحت نجمة المنتخب الوطني للكونغ فو،  خلال جلسات ورشة العمل المتعاقبة،  أساليب النظام والتغذية الصحية،  والاعتماد على الأغذية المفيدة للجسم وطريق حساب الوزن المثالي وكيفية الحصول عليه وأهمية ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة.

كما خصصت جلسة كاملة لإلقاء محاضرة للتعريف برياضة  الكونغ فو ونشأتها وأقسامها، وفوائد ممارستها، وكذلك استعراض أهم مبادئ الكونغ فو والحركات الأساسية التي يمكن أن تتعلمها الطالبات للدفاع عن النفس.

 

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن

شيرين محمود، أول سيدة تتولى رئاسة مجلس مدينة بالفيوم تكشف لـ فيتو خطتها لتطوير مركز يوسف الصديق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم جامعة الفيوم كلية الخدمة الاجتماعية فنون الدفاع عن النفس مناهضة العنف ضد المرأة اخبار الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن

بمشاركة 500 شاب وفتاة، افتتاح مهرجان الجوالة 12 بجامعة الفيوم

حالة الطقس غدا الأربعاء 24-4-2024 في محافظة الفيوم

حريق يلتهم 5 منازل في الفيوم

ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد وقف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية