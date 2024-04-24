جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس.

حضر الورشة الدكتور مسعود علي منسق الأنشطة الطلابية والدكتورة هبة عبد الوهاب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، باستضافة اللاعبة رحمة خالد لاعبة المنتخب الوطني وبطلة الجمهورية في لعبة الكونغ فو.

أنشطة طلابية جديدة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن تدريب الطالبات فنون الدفاع عن النفس، من الأنشطة الجديدة التي تسعى كلية الخدمة الاجتماعية ممارستها خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنها تتعلق بتوعية الطالبات بأهمية التعرف على الألعاب القتالية والتدريب على فنون الدفاع عن النفس وعلى المبادئ الأساسية لرياضة الكونغ فو، كما أن الكلية تحرص على تقديم أوجه الدعم المختلفة للطالبات من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

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تكوين فريق كونغ فو

وتابع رئيس جامعة الفيوم، أن كلية الخدمة الاجتماعية تسعى إلى تشكيل فريق من الطالبات في لعبة الكونغ فو بهدف المنافسة خلال المسابقات الرياضية التي تتم على مستوى جامعة الفيوم والمحلس الاعلي للجامعات المصرية.

محاور جلسات ورشة العمل

وشرحت نجمة المنتخب الوطني للكونغ فو، خلال جلسات ورشة العمل المتعاقبة، أساليب النظام والتغذية الصحية، والاعتماد على الأغذية المفيدة للجسم وطريق حساب الوزن المثالي وكيفية الحصول عليه وأهمية ممارسة الرياضة والهوايات المختلفة.

كما خصصت جلسة كاملة لإلقاء محاضرة للتعريف برياضة الكونغ فو ونشأتها وأقسامها، وفوائد ممارستها، وكذلك استعراض أهم مبادئ الكونغ فو والحركات الأساسية التي يمكن أن تتعلمها الطالبات للدفاع عن النفس.

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