معرض أبو ظبي للكتاب، وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرها الإماراتي سبل تعزيز التعاون
استقبل وزير الثقافة والشباب الإماراتي سالم بن خالد القاسمي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، في مستهل زيارتها لدولة الإمارات، لحضور افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي تحل مصر "ضيف شرف" دورته الحالية.
لقاء وزيرة الثقافة ونظيرها الإمارتي
وبحث الطرفان أطر التعاون المشترك وأهم الفعاليات المستقبلية، وجهود دعم العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية.
وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على التعاون المصري الإماراتي في العديد من مجالات الآداب والفنون، والذي تُوج باختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة 33 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وأن يكون أديب نوبل نجيب محفوظ "شخصية المعرض"، مُعربة عن تمنياتها بأن يخرج المعرض بصورة متميزة تليق باسم الدولتين الشقيقتين.
ومن جانبه، رحب وزير الثقافة الإماراتي بنظيرته المصرية، على أرض أبوظبي، مشيدًا بمشاركتها في فعاليات افتتاح الدورة 33 لمعرض أبوظبي، ومؤكدًا أن اختيار مصر لتكون "ضيف شرف" الدورة الحالية يضفي عليها طابعًا مميزًا، بما تملكه مصر من إرث ثقافي وحضاري.
وقد شهد مراسم الاستقبال، السفير شريف عيسى سفير مصر في الإمارات العربية المتحدة، وعلي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.
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