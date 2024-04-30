لخدمة أكثر من 3 آلاف طالب، جامعة بنها تفتتح معرض "دكان الفرحة" للملابس الجديدة

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل إمام مدير مبادرة صندوق الفرحة بصندوق تحيا مصر، معرض مبادرة "دكان الفرحة" ، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر، ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

دكان الفرحة يصل جامعة بنها

جاء ذلك بتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.



وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه المعروضات والمنتجات بالمعرض، مشيدا بمبادرة " دكان الفرحة " كإحدي المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى.



وأشار رئيس الجامعة إلي أن المعرض مستمر علي مدار ثلاث أيام بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار خمس قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.



وأكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها في القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم،من خلال التعاون مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

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يذكر أن «صندوق تحيا مصر»، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019؛ لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.