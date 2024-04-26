عروض فنية وموسيقى عربية في احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الخميس، احتفالية فنية بقصر ثقافة روض الفرج بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

احتفالية قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء

وشهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وهنأ رئيس هيئة قصور الثقافة الحضور بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلا: "بالنيابة عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وجميع العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة نتوجه بأسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة قادة وضباط وصف وجنود بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء المجيدة".

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وأكد أن تحرير سيناء ملحمة تاريخية شارك فيها أبناء القوات المسلحة من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة ومن خلفهم الشعب المصري العظيم لاسترداد أرض سيناء العزيزة لحضن الوطن في معركة الكرامة والحرية والتأكيد على أن الإرادة المصرية لا تنكسر أو تلين أمام المعتدى.

فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي

واستهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، تضمن مجموعة متميزة من الأغاني التراثية والوطنية بقيادة الفنانة منال إبراهيم، منها "المزمار، تنورة النيل، وحياتك يا مصر، صعيدي يا بوي، مصر يا غالية، ومصر الحقيقة".

فيلم تسجيلي

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي تضمن لقطات أرشيفية عن ذكرى عيد تحرير سيناء، من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية وإخراج شريف رضا.

ثم توالت الفقرات الفنية للحفل مع تابلوه استعراضي بعنوان "يا حبيبتي يا مصر" لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح، تلاه تابلوه آخر بعنوان "مصر اليوم في عيد" قدمته فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد.

واختتم الحفل بمجموعة متميزة من الأغاني الوطنية تغنت بها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، منها" بالأحضان، صورة، أحلف بسماها، تحيا مصر، طوبة فوق طوبة، وهنحب مين غيرها" وقام بتصميم ديكورات الاحتفالية المهندس محمد هاشم.