الجمعة 26 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

المكان، معرض جماعي من وحي عالم محمود سعيد في ذكرى رحيله الستين

معرض المكان. فيتو
معرض المكان. فيتو

في الذكرى الستين على رحيل الفنان الرائد محمود سعيد، ينظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني معرضا تحت عنوان "المكان" يجتمع من خلاله سبعة فنانين معاصرين من أجيال مختلفة تعايشوا مع المكان وامتزجوا معه لتصبح أعمالهم بمثابة تعبير صادق عن روح المكان.

 

معرض "المكان" 

يفتتح المعرض د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكوكبة من الفنانين وذلك يوم السبت 27 إبريل 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويشارك في المعرض الفنانون: أحمد عبد الكريم، إيمان عزت، بكري محمد بكري، باتسيه أحمد، عبد الوهاب عبد المحسن، محمد عرابي، مرفت شاذلي هلالي. تعرض أعمالهم جنبا إلى جنب في رحاب صاحب المدينة "محمود سعيد" بقاعتي أجيال (1,2).

وقال الفنان وليد قانوش: "لعب الفن منذ فجر التاريخ دورا محوريا ومهما في توثيق حياة البشر والبيئات التي عاشوا فيها، والمشهد السردي البصري أكثر أهمية وصدق من الكتابة حيث تتعدد التأويلات في النص المكتوب على خلاف البعد البصري... ويعود فضل الكثير من المعارف والمعلومات التاريخية إلى الجداريات والرسومات الأثرية وغيرها من وسائل عبرت عن تلك العلاقة بين الشخصية والمكان.

وأضاف (قانوش):" هذه هي فكرة العرض التشكيلي المصاحب لاحتفالية متحف محمود سعيد بمناسبة مرور ستين عاما على رحيله... وهو عرض من وحي عالم الفنان الرائد الذي تأثر بعروس الثغر وأبدع العديد من الأعمال التي وثقت العادات والمظاهر الشعبية والطابع المعماري وغيرها من أشكال الحياة في تلك الحقبة الزمنية... معرض مشوق وثري يضم نخبة من الفنانين الذين شغفوا في أعمالهم بتجسيد روح المكان وفضاءاته، تجارب تمثل القطر المصري من الجنوب حتى الشمال.

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الفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية متحف محمود سعيد وزيرة الثقافة وليد قانوش نيفين الكيلاني

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