قفزت في الصندوق دون علم أصحابها، قصة القطة الضالة داخل طرد شركة أمازون
تعتبر شركة أمازون من أكبر شركات التجارة من خلال الإنترنت، ولها أفرع في أغلب دول العالم، وتوفر خدمة الشحن الدولية في بعض مناطق العالم.
العثور على قطة داخل طرود شركة أمازون
وفي واقعة غريبة، وجدت براندي هانتر، الموظفة في شركة «أمازون» في لوس أنجلوس، قطة صغيرة جائعة داخل صندوق قطع رحلة طويلة. وتم أخذ القطة إلى الطبيب البيطري، فتبين أنها بصحة جيدة رغم العطش والجوع، بعدما أمضت أسبوعًا تتنقل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال عمليات التسليم.
ونقل بيان لشركة «أمازون» عن براندي هانتر قولها: «أخذتها معي إلى منزلي في الليلة نفسها، ثم قصدت الطبيب البيطري في اليوم التالي لمعرفة ما إذا كان لديها شريحة إلكترونية صغيرة». وبفضل الشريحة التي كانت القطة مجهزة بها، أمكن التواصل سريعًا مع أصحابها الذين كانوا قلقين ويبحثون عنها.
وقالت صاحبة القطة كاري كلارك لمحطة «كيه إس إل تي في» التلفزيونية المحلية: «ركضت لأخبر زوجي بالعثور على غالينا وانهرنا عندما أدركنا أنها قفزت إلى داخل صندوق ضخم أرسلناه».
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