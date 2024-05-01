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صحة ومرأة

فوائد المرمرية، تساعد على علاج أمراض الحساسية ومشكلات الكبد

فوائد المرمرية، فيتو
فوائد المرمرية، فيتو

فوائد المرمرية، المرمرية من الأعشاب الشهيرة والقديمة التى تقدم منذ زمن طويل كمشروب دافئ علاجي يساعد فى علاج آلام المعدة والطمث.

وفوائد المرمرية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها وكانت تستخدم في الطب القديم.

وقالت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن المرمريه من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة مميزة ومذاق سكرى وتقدم كمشروب علاجي له مذاق لذيذ، وكانت تستخدم في الطب القديم وحاليا تدخل في صناعة بعض الأدوية، ونالت شهرة واسعة في علاج مشاكل وآلام البطن.

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مخاطر تناول المرمرية

وأضافت منى، أنه على الرغم من فوائد المرمرية، فإنه لا يجوز الإفراط في تناولها، لبعض الفئات، حيث لا يجوز الإفراط في تناولها لمرضى السكر لأنها تعرضهم لهبوط السكر بالدم بشكل كبير وسريع لذا يجب عند تناولها ضبط جرعات دواء السكر، كما أنها خطر على الحوامل لأنها تزيد من فرص حدوث الإجهاض، كنا أنه خطر المرضعات لأنه تقلل من إدرار حليب الثدي.

القيمة الغذائية الموجودة في المرمريه

وتابعت، أن المرمريه، لها قيمة غذائية عالية لإحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك والالياف والكربوهيدرات والبروتينات.

فوائد المرمريه، فيتو 

فوائد المرمريه 

واوضحت استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد المرمريه التى تدفعنا لتناولها:-

  • تقوي المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق.
  • تساعد في الوقاية من الزهايمر.
  • تساعد في الوقاية من جميع الأمراض السرطانية لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، وهي تحمي من سرطان الجلد.
  • تساعد في علاج مشاكل المعدة والقولون.
  • تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال.
  • تخفف من حدة أعراض الربو.
  • تعالج تساقط الشعر وتزيد من طوله وكثافته.
  • تساعد في علاج السيلوليت الذي يؤثر على مظهر الجسم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تخفض مستوى السكر بالدم.
  • تخفض مستوى الضغط بالدم.
  • تساعد في علاج أعراض الحساسية.
  • تساعد في التخلص من مشكلات الكبد.
  • تعزز القدرات الذهنية وتنشط المخ وترتفع معدلات التركيز والذكاء.
  • تحارب الشيخوخة وأعراضها لأنه تعمل على تجديد الخلايا بالجسم.
  • تساعد في علاج آلام الدورة الشهرية.
  • تنظم إفراز الهرمونات بالجسم.
  • تعمل على تخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة.
  • تزيد الخصوبة لدى المرأة كما أنها ترفع من معدلات هرمون الاستروجين وبالتالي قد يزيد من حجم الثدي.
  • تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي ويخفف من آلام المعدة.
  • تعالج الإمساك لأنها تنظيف القولون وتنظم عملية الهضم وتطرد السموم من الجسم.
  • تحافظ على نضارة البشرة وتعزيز جمالها وتحافظ على شبابها.
  • تساعد في علاج الالتهابات بالجسم.
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المرمرية فوائد المرمرية القيمة الغذائية الموجودة في المرمرية مخاطر تناول المرمريه الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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