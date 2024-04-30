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حوادث

بزعم توظيف الأموال، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب على المواطنين

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس صاحب مصنع وزوجته وصديقه بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الدقهلية.

 

كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد نجح فى ضبط صاحب مصنع وزوجته وصديقه للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم بالملابس.


النصب والاحتيال على المواطنين 

تلقى مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 15 شخصا، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها فـى المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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