الجمعة 26 أبريل 2024
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الكريم الأحمر السحري يعيد شباب بشرتك ونضارتها

شباب البشرة، فيتو
شباب البشرة، فيتو

التجاعيد والخطوط الرفيعة شبح يطارد الفتيات للأسف يمكن أن تظهر في وقت مبكر نتيجة إهمال العناية بالبشرة ما يؤثر في جمال ونضارة البشرة.

والتجاعيد يمكن تأخير ظهورها من خلال العناية الجيدة بالبشرة حيث النوم المنتظم وشرب الماء الوفير والترطيب اليومي للبشرة ما يحافظ على جمال البشرة.

 

الكريم الأحمر السحري يعيد شباب بشرتك

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، الكريم الأحمر السحري يعيد شباب البشرة ونضارتها.

المكونات:

ثمرة بنجر

2 ملعقة نشاء 

ملعقة عسل نحل 

نصف ملعقة زيت لوز حلو 

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الطريقة:

  • نحضر البنجر ونغسله جيدًا ثم مقشره.
  • نبشر البنجر بشر ناعم ونضعه في مصفاة.
  • نصفي البنجر المبشور جيدا حتى نحصل على عصير مصفى خالى من أي بقايا لبشر البنجر.
  • نضع السائل الناتج فى مقلاة ونضيف له النشا ونقلب جيدًا حتى تذوب النشاء.
  • نرفع الخليط على النار الهادئة ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلًا.
  • نضيف العسل وزيت اللوز ونقلب جيدًا.
  • نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.
  • نستخدم الكريم يوميًّا على البشرة النظيفة.
  • نضع كمية منه على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة 15 دقيقة.
  • نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
الكريم الأحمر السحري يعيد شباب بشرتك، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونين اثنين، احصلى على بشرة مثل الفلتر خالية من العيوب

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كريم طبيعي استخدميه يوميا للحصول على بشرة صافية وناصعة البياض

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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