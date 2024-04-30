يعاني من الصرع، الاستماع لأقوال أسرة شاب أشعل النيران في جسده بالشرابية

طلبت نيابة الشرابية الاستماع لأقوال أسرة شاب لقي مصرعه عقب إشعال النيران في نفسه بمنطقة الشرابية بالقاهرة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

أشعل النيران في نفسه.. ولم يستطع أحد إنقاذه

تبين من التحريات أن شاب أقدم على إشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه بالشرابية ولم يستطع أحد إنقاذه.

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يعاني من مرض الصرع.. لا يعي أفعاله

وأضافت التحريات أن الشاب يعاني من مرض الصرع، وتبين أنه يبلغ من العمر 35 سنة، ويعمل سائق توكتوك، واشغل النار في نفسه دون أن يدرك ما فعله ولقي مصرعه في الحال.

بلاغ بإشعال سائق النيران في جسده

تلقت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة أحد الأشخاص أنهى حياته بإشعال النيران في نفسه، في مدخل العقار محل سكنه، بسبب معاناته مع الصرع في منطقة الشرابية.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم مناظرة الجثة معاينة موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.