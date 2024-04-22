إطلاق أعيرة نارية، تفاصيل جديدة فى مشاجرة أمام مدرسة دولية بالمعادي
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام مدرسة دولية بمنطقة المعادى.
مشاجرة أمام مدرسة دولية بالمعادى
تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.
وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب انتهاء اليوم الدراسى بين (طالبين).
على إثر المشاجرة، أقدم والد أحدهما على الاستعانة بصديق له والتعدى بالضرب على الطالب الآخر وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة، وما أن تجمع الأمن الإداري وعدد من الأهالى، أسرع والد الطالب إلى إطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.
وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن (طبنجة صوت "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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