المشدد 15 عاما لعاطل قتل سائقا لسرقة هاتفه المحمول في الشرابية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلا، بالسجن المشدد 15عاما بتهمة قتل سائق توك توك لسرقة هاتفه المحمول، من أجل شراء مخدر الأستروكس في الشرابية.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب يبلغ من العمر 20عاما، توفي نتيجة إصابته بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، وجروح في اليد والوجه.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم مرتكب الواقعة مدمن لمخدر الأستروكس، ويوم الواقعة استوقفت توك توك من منطقة الشرابية، لتوصيله إلى أحد الشوارع، وأثناء استقلاله، حاول سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والأموال التي جناها طيلة يومه، إلا أن الأخير قاومه، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض في الرقبة، وأحدث به إصابات متفرقة.

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وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة هاتف وأموال المجني عليه، وتركه داخل التوك توك غارقا في دمائه، وهرب لشراء مخدر الأستروكس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق