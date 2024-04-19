حبس نجار متهم بسرقة شقة في الشرابية
أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس نجار متهم بسرقة أجهزة إلكترونية ومتعلقات شخصية من شقة في الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجار له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات الشخصية من داخل شقة كائنة بدائرة القسم وبحوزته المسروقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.