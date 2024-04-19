حبس نجار متهم بسرقة شقة في الشرابية

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس نجار متهم بسرقة أجهزة إلكترونية ومتعلقات شخصية من شقة في الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجار له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات الشخصية من داخل شقة كائنة بدائرة القسم وبحوزته المسروقات.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.