الجمعة 19 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس نجار متهم بسرقة شقة في الشرابية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس نجار متهم بسرقة أجهزة إلكترونية ومتعلقات شخصية من شقة في الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

 وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

txt

النيابة تطلب التحريات عن ربة منزل سرقت مبلغا ماليا من شقة بالأزبكية

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة نجار له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بسرقة مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمتعلقات الشخصية من داخل شقة كائنة بدائرة القسم وبحوزته المسروقات. 

Advertisements

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الالكترونية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الإلكترونية أمن القاهرة بمديرية امن القاهرة دائرة قسم شرطة الشرابية شرق القاهرة قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة معلومات جنائية من القاهرة نيابة شرق القاهرة

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات سرقة نوافذ مبنى تابع لإحدى محطات القطارات بالإسكندرية

النيابة تطلب التحريات عن ربة منزل سرقت مبلغا ماليا من شقة بالأزبكية

الحبس سنة للمتهم الأول و6 شهور للثاني في قضية سرقة شقة ميرهان حسين

حبس عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة في الساحل 15 يوما

حبس حارس عقار بتهمة سرقة شقة سكنية في النزهة

الأكثر قراءة

بعد شهر من احتجازها، روسيا تفرج عن سفينة قمح ثانية متجهة لمصر

الطريشة تلدغ شابًا بقرية أبو هريرة في الوادي الجديد

يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة صلاح السعدني لهذا السبب

الكونفدرالية، جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

"معلومات الوزراء" تبرز دخول الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)

كانوا راجعين من فرح.. وفاة 8 أشخاص وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ابتكار أداة جديدة قادرة على معرفة موعد استقالة الموظفين

نيزك يشبه كرة نارية مشتعلة يسقط على الأرض

تفاصيل مقتل زوجين مسنين في نيوزيلندا بسبب خروف صغير

توقعات الأبراج اليومية، السبت 20-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

استقرار سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في مصر

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الأهلي مع مازيمبي وصن داونز ضد الترجي.. ريال مدريد أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الطلاق، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 237 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات

سبب عظيم في إجابة الدعاء، عظمة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية