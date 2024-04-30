ترامب يطالب بتوفير حصانة لرؤساء الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب: إنه ينبغى أن يتمتع الرؤساء الأمريكيين بالحصانة، بما فى ذلك جو بايدن.

وأكد ترامب فى مقابلة مع مجلة تايم، وردا على سؤال عما إذا كان سيعين محققا خاص لملاحقة بايدن وعائلته، أجاب قائلا إن الأمر يتوقف على المحكمة العليا، فلو قضت المحكمة أن الرئيس لا يتمتع بحصانة، فإن هذا الأمر لن يكون له على الأرجح علاقة بى لكن بايدن سيلاحق عن 20 عملا مختلف لأنه هو الذى خلق هذا الوضع.

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الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بمساعيه للقضاء على ما يسمى بالدولة العميقة، قال ترامب: نريد التخلص من الأشخاص السيئين، الأشخاص الذين لم يقوموا بعمل جيد في الحكومة. ونحن ننظر إلى الناس كما تنظر الشركة إلى الناس. كما تعلم، عندما تشتري شركة، تدخل إليها وتنظر إليها، كيف تحب الوظيفة؟ أداء وظيفى. لديهم معايير الأداء الوظيفى. نود التخلص من الأشخاص الذين لم يقوموا بعمل جيد. وهناك الكثير منهم.

وتعهد ترامب بالعمل على إطلاق سراح الصحفى الأمريكي المحتجز لدى روسيا إيفان جيرسكوفيتش، وقال إن بوتين سيطلق سراحه. واتهم ترامب خلفه الرئيس بايدن بالتعامل السيئ مع بوتين، وقال إن الرئيس الروسى لم يكن ينبغي أن يحارب أوكرانيا أبدا، ولم يفعل ذلك طوال السنوات الأربع التي قضيتها فى الحكم.

بايدن يرحب بإجراء مناظرة مع ترامب

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، عن ترحيبه بالمشاركة في مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويأتي ذلك بعدما وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب دعوة إلى منافسه الرئيس الحالي، جو بايدن ، لعقد مناظرة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية في العام الجاري

وفاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجاء ذلك وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة،حصل ترامب على 83.1% من الأصوات بعد معالجة 70% من أصوات المقترعين.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وهزم ترامب، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتظهر استطلاعات الرأي أنّ دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "ABC News/ Ipsos" ونشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر سنًا من أن يتمكّن من الترشّح لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وحقق الرئيسان الأمريكيان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، في 6 مارس الماضي، الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في جميع الولايات تقريبًا.