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خارج الحدود

ترامب يتحدث عن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ويهاجم بايدن: ليس صديقا لإسرائيل

الرئيس الأمريكي السابق،
الرئيس الأمريكي السابق، فيتو

اتهم دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس صديقا لإسرائيل في خطاب هاجم فيه منافسه المتوقع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج المحكمة التي يحاكم فيها بمدينة نيويورك.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تجري في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قال الرئيس السابق ترامب: "ما يحدث على مستوى الكلية، هو وصمة عار وهو حقًا على بايدن".

 

ترامب يهاجم بايدن بسبب إسرائيل

وأضاف: "لديه إشارة خاطئة، وله لهجة خاطئة، وله كلمات خاطئة، إنه لا يعرف من يدعم، إنها فوضى"، ووصف ترامب بايدن بأنه “أسوأ رئيس” في تاريخ الولايات المتحدة، مضيفا “ليس صديقا لإسرائيل، هذا أمر مؤكد”.

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محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى المحكمة في مانهاتن، اليوم، لحضور المرافعات فى القضية التي يواجه فيها اتهامات بتزوير وثائق تجارية لدفع أموال لممثلة إباحية مقابل التزامها الصمت بشأن علاقتهما، فيما يعرف باسم قضية أموال الصمت.

وبهذا يصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي، حالي أو سابق، يواجه تهم في محاكمة جنائية.

وبدأ مساعد المدعي العام لمقاطعة نيويورك ماثيو كولانجيلو، أمس، البيان الافتتاحي للولاية وقال لهيئة المحلفين إن الرئيس السابق دونالد ترامب دفع للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لكي تخفي علاقة مزعومة جمعتها بالرئيس السابق، كجزء من مخطط مع محاميه السابق مايكل كوهين لحجبه عن الناخبين قبل انتخابات 2016.

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