بايدن يرحب بإجراء مناظرة مع ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بالمشاركة في مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

مناظرة بين ترامب وبايدن

ويأتي ذلك بعدما وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب دعوة إلى منافسه الرئيس الحالي، جو بايدن ، لعقد مناظرة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية في العام الجاري

و فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجاء ذلك وفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

Advertisements

وبحسب الصحيفة،حصل ترامب على 83.1% من الأصوات بعد معالجة 70% من أصوات المقترعين.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وهزم ترامب، نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وتظهر استطلاعات الرأي أنّ دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي وقتٍ سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "ABC News/ Ipsos" ونشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر سنًا من أن يتمكّن من الترشّح لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وحقق الرئيسان الأمريكيان الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، في 6 مارس الماضي، الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في جميع الولايات تقريبًا.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ