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أخبار مصر

أبرزها عودة ترامب، مجلس الوزراء يرصد عقبات أمام حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)

ترامب والقضية الفلسطينية،
ترامب والقضية الفلسطينية، فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز العقبات التي تعرقل حل القضية الفلسطينية والتي من أبرزها عودة الرئيس السابق ترامب إلى البيت الأبيض.

وذلك بعد أن  أبرزت "أورسيا ريفيو" ما أدت إليه التساؤلات حول السيناريوهات المحتملة لقطاع غزة بعد الحرب من عودة الحديث إلى مستقبل حل الدولتين، مشيرًة إلى أبرز العوائق التي تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

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