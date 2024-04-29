فوائد حب الرشاد الصحية، لتقوية العظام وتسكين الآلام

فوائد حب الرشاد، للصحة عديدة ومذهلة، وهو ما لا يدركه الكثيرين، فيعد حب الرشاد من النباتات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والألياف، وله العديد من الفوائد الصحية، التي لا يمكن إغفالها.

فوائد حب الرشاد لمختلف أجهزة الجسم

أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد حب الرشاد لمختلف أجهزة الجسم عديدة وهامة، ولابد من الاستفادة منه قدر المستطاع، وهو ما تستعرضه، في السطور التالية:

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تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُساعد حب الرشاد على تحسين حركة الأمعاء، وعلاج الإمساك، وذلك لاحتوائه على الألياف.

يُسكن آلام المعدة، ويُعالج عسر الهضم، والانتفاخ.

يُساعد على امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام.

تقوية المناعة

يُعزز حب الرشاد عمل جهاز المناعة، ويُقاوم العدوى والأمراض، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، ومضادات الأكسدة.

يُساعد على الوقاية من نزلات البرد، والتهاب الحلق، والأنفلونزا.

الحفاظ على صحة القلب

يُساعد حب الرشاد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ورفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL).

يساعد على تنظيم ضغط الدم.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يساعد حب الرشاد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك لاحتوائه على مركبات لها خصائص مضادة للسكري.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

لصحة العظام

يساعد حب الرشاد على تقوية العظام، والوقاية من هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم، والمغنيسيوم.

مضاد للالتهابات

يعد حب الرشاد مضادًا طبيعيًا للالتهابات، وذلك لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهابات مثل الكاروتينات والفلافونويد، والتي تساعد على تقليل آلام الولادة والتعافي منها بشكل أسرع.

مدر للبول

يساعد حب الرشاد على إدرار البول، وذلك لاحتوائه على مركبات مدرة للبول مثل البوتاسيوم، والتي تساعد على التخلص من السموم الزائدة في الجسم ومنع احتباس السوائل.

فوائد حب الرشاد للمرضعات

وأضافت الدكتورة تيفني، أن حب الرشاد له فوائد للمرأة المرضعة بشكل خاص، كما يلي:

زيادة إدرار الحليب

حب الرشاد يساعد على تحفيز الغدد اللبنية على إنتاج المزيد من الحليب، وذلك لاحتوائه على مركبات شبيهة بالإستروجين التي تُنظم إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إفراز الحليب.

لصحة المرضعة والمولود

يحتوي حب الرشاد على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الأم والطفل، مثل: الحديد، والكالسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ج، والتي تُساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأم والطفل، ووقاية الأم من الأنيميا، ودعم نمو عظام وأسنان الطفل.

حب الرشاد للصحة

طريقة تناول حب الرشاد

يمكن تناول حب الرشاد بعدة طرق، منها:

إضافته إلى السلطات: يُضفي حب الرشاد نكهة مميزة على السلطات، ويُغنيها بالعناصر الغذائية.

تناوله كبذور: يمكن تناول بذور حب الرشاد نيئة، أو مُحمصة، أو مطحونة.

إضافته إلى العصائر: يمكن إضافة بذور حب الرشاد إلى العصائر الطازجة، مثل عصير البرتقال، أو عصير الجزر.

تناوله كشاي: يمكن نقع بذور حب الرشاد في الماء الساخن، وشرب المنقوع كشاي.