البيض يعاود الارتفاع مع انخفاض أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في السوق، انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

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مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، فيتو

مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن المبادرة

وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الفراخ البيضاء في المزرعة

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الثلاثاء 75 جنيهًا في المزرعة، بانخفاض 3 جنيهات وفي المحلات بسعر من 85 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للمستهلك.

89 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الدواجن بلدي في المزرعة

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الثلاثاء من 88 إلى 89 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 106 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الثلاثاء.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء نحو 89.2 جنيه، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 79 جنيهًا حتى 115 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الثلاثاء في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الثلاثاء نحو 116.2 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 88 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار البيض الأبيض

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر البيض الأحمر

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة من 124 إلى 125 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار البيض جملة في الشركات

أما سعر البيض جملة في الشركات اليوم الثلاثاء، تراوح سعر البيض الأبيض من 118 جنيهًا إلى 156 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 119 جنيهًا إلى 159 جنيهًا للكرتونة.