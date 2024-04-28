الكرتونة بـ 95 جنيهًا، رد صادم من شعبة الثروة الداجنة على اتحاد المنتجين بشأن أسعار البيض

أسعار البيض في الأسواق، سجلت أسعار البيض في المزارع اليوم الأحد انخفاضات تصل لـ 15 جنيهًا في سعر الكرتونة، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض ما بين 114 جنيهًا و115 جنيهًا.

اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض أسعار كرتونة البيض لـ 130 جنيهًا في المزرعة

فيما أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال لقائه أمس السبت مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن سعر بيض المائدة وصل إلى 130 جنيهًا للكرتونة وذلك عند شرائه من المزرعة».

فما هي أحدث أسعار البيض في الأسواق، وما هي الآليات والمطالب العاجلة لتحقيق التوازن في سوق الثروة الداجنة في مصر؟

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أسعار البيض في الأسواق، فيتو

أسعار البيض شهدت تراجعات في الأسواق

ويقول الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض شهدت تراجعات في الأسواق ليصل سعر الكرتونة إلى 115 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار البيض في الأسواق

وأوضح «السيد» في تصريح لـ «فيتو» أن أسعار البيض تراجعت مدعومة بانخفاض سعر العلف البياض الذي يصل سعره إلى 19 جنيهًا للكيلو، ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأعلاف في الأسواق.

من المفترض أن يكون أقصى سعر للبيض 125 جنيهًا للمستهلك

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أهمية استمرار انخفاض أسعار البيض بالتزامن مع تراجع تكلفته في الأسواق، موضحًا أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض يحتاج إلى التغذية بنحو 5 كيلوات من العلف، وعليه فإن من المفترض ألا يزيد سعر كرتونة البيض عن 95 جنيهًا في المزرعة، وأن يكون أقصى سعر للمستهلك نحو 120 جنيهًا لكرتونة البيض.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أهمية إعلان وتحديد السعر العادل للدواجن والبيض حفاظًا على حق المستهلك

كما شدد «السيد» على أهمية إعلان وتحديد السعر العادل للدواجن والبيض حفاظًا على حق المستهلك، مستنكرًا تصريحات أعضاء اتحاد منتجي الدواجن بشأن أن كرتونة البيض تصل لـ 130 جنيهًا في المزرعة، قائلًا:«إن هذا كلام غير مضبوط تمامًا خاصة وأن هناك تفاوت في أسعار البيض في المزارع، وهناك مزارع تبيع كرتونة البيض البشائر بأقل من 110 جنيهات».

أهمية مراجعة ما يقال من تصريحات في وسائل الإعلام خاصة

وأكد «السيد» أهمية مراجعة ما يقال من تصريحات في وسائل الإعلام خاصة الصادرة عن الجهات والمنظمات الرسمية، حتى لا تتهم هذه المؤسسات بأنها تروج لأسعار أغلى من التكلفة باستغلال نفوذها وظهورها على الساحة الإعلامية لصالح أعضائها.

لا توجد بورصة حقيقة لتسعير الدواجن والبيض

وأضاف «السيد» أن السوق يحتاج إلى آليات محددة لعمل انضباط في الأسعار، إذ لا توجد بورصة حقيقة لتسعير الدواجن والبيض وإعلان سعر عادل للمنتج والمستهلك، ومن عليه تنفيذ الأليات المنضبطة هم الحكومة، لكن لا نستطيع الاحتكام لآليات العرض والطلب في السوق المصري، لأنها منفلتة وليست منضبطة.

المرحلة المقبلة تحتاج إلى تشديد الرقابة لضبط الأسواق

وقال «السيد» إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تشديد الرقابة لضبط الأسواق، فضلًا عن تحديد السعر العادل للمنتجات من خلال الجهات المعنية بالدولة، ومن خلال لجنة فنية بعضوية جميع المختصين في وزارة الزراعة والغرف واتحاد منتجي الدواجن، بهدف إعلان السعر العادل للدواجن البيض، بأن يكون وفقًا للتكلفة وتحديد هامش ربح للمنتجين والتجار.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المطالبة باستغلال المزارع المتوقفة عن العمل التابعة لوزارة الزراعة

وأضاف «السيد»:« نحن مع وجود آلية محددة تصدرها الحكومة ونشجعها، طالما أنها تعتمد على المنتج المحلي ودعمه، منها مثلًا استغلال المزارع المتوقفة عن العمل التابعة لوزارة الزراعة، وأن تقوم الوزارة نفسها بالعمل في زيادة المعروض من خلال قطاع الإنتاج الحيواني، ووزارة الزراعة لديها الإمكانات كافة لذلك».

ضرورة قيام وزارة الزراعة بدور البورصة بإعلان السعر العادل للمنتجات

وأشار «السيد» إلى أن وزارة الزراعة لديها فرصة لتقوم بدورها في ضبط الأسواق؛ من خلال القيام بدور البورصة بإعلان السعر العادل للمنتجات، إضافة إلى تشجيع مزارعها للعمل، مع ضرورة التعجيل بإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، وضخ منتجاتها وبيعها بالسعر العادل، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار مع وجود منافس قوي.

ضرورة وجود خطط متوازية للخروج من مشكلات القطاع التي لم تحل منذ نهاية 2022

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أهمية أن يكون لدى وزارة الزراعة خطط متوازية للخروج من مشكلات القطاع التي بدأت منذ نهاية 2022، ولم تحل حتى الآن، وأن تعلن بنود الخطة وتحديد التكلفة الحقيقية للمنتجات والسعر العادل لها، فضلًا عن محاسبة من يتاجر ويغالي أو يمارس احتكارات تضر بالصالح العام أو أن يمس حقوق المواطنين.