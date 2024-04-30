الخيار ب7 جنيهات والطماطم 5 جنيهات، إقبال كبير على معرض الخضار بالقليوبية

شهد معرض الخضروات الطازجة تخفيض أسعار يصل إلى 40٪، الذي نظمه مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية اليوم ويستمر على مدار 3 أيام برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، إقبالا كبيرا من المواطنين.

معرض تخفيض أسعار الخضار بالقليوبية

يضم المعرض منتجات من الخضروات باسعار تقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسب تترواح بين ٢٠ و٤٠ ٪، حيث بلغ سعر الطماطم 5 إلى ٧ جنيهات والخيار 7جنيهات، باذنجان رومي 7جنيهاا، فلفل ابيض 7جنيهات، بالإضافة إلى النواد الغذائية منها السكر كيلو 32 جنيها والأرز 26 جنيها.

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معرض الخضراوات الطازجة بالقليوبية، فيتو

معرض الخضراوات الطازجة بالقليوبية، فيتو

تخفيض أسعار البيض

في وقت سابق، عرضت فيتو في بث مباشر بعنوان "مع استمرار مبادرات الأهالي لخفض أسعار البيض.. البيضة بـ 3 وربع والكرتونة بـ 100 جنيه في القليوبية".

معرض الخضراوات الطازجة بالقليوبية، فيتو

وتناول البث مبادرة شعبية لاقت رواجًا واسعا من الأهالي لخفض سعر كرتونة البيض، ووصلت إلى 100جنيه وبالأمس كانت تباع البشاير بـ 60 جنيها ولكن نفذت الكمية، ومن المتوقع توفيرها خلال الفترة الماضية.

معرض الخضراوات الطازجة بالقليوبية، فيتو

وبلغ سعر كرتونة البيض السوبر الكبير 125 جنيها وطبق البيض الأبيض الكبير 120 جنيها، وسط حالة من الإقبال الكبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم بانخفاض الأسعار والاستجابة لدعوات المقاطعة

معرض الخضراوات الطازجة بالقليوبية، فيتو

أسعار البيض اليوم

وأكد بعض التجار الذين استجابوا للمبادرة انهم قللوا هامش الربح مما أدى لانخفاض الأسعار استجابة للظروف الاقتصادية الحالية.