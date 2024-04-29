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مع استمرار مبادرات خفض الأسعار.. البيضة بـ3 وربع والكرتونة بـ100 جنيه في القليوبية (فيديو)

البيضة بـ 3 وربع
البيضة بـ 3 وربع انخفاض اسعار البيض بالقليوبية، فيتو

عرضت فيتو في بث مباشر بعنوان "مع استمرار مبادرات الأهالي لخفض اسعار البيض.. البيضة بـ 3 وربع والكرتونة بـ 100 جنيه في القليوبية" عبر الرابط

 

وتناول البث مبادرة شعبية لاقت رواجًا واسعا من الأهالي لخفض سعر كرتونة البيض، ووصلت إلى 100جنيه وبالأمس كانت تباع البشاير بـ 60 جنيها ولكن نفذت الكمية، ومن المتوقع توفيرها خلال الفترة الماضية. 

 

وبلغ سعر كرتونة البيض السوبر الكبير 125جنيها وطبق البيض الأبيض الكبير 120 جنيها، وسط حالة من الإقبال الكبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم بانخفاض الأسعار والاستجابة لدعوات المقاطعة التي أثرت على الأسعار وانخفضت. 

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اسعار البيض اليوم

وأكد بعض التجار الذين استجابوا للمبادرة انهم قللوا هامش الربح مما أدى لانخفاض الأسعار استجابة للظروف الاقتصادية الحالية.  

أزمة أسعار البيض

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: ٦٢ جنيها للأبيض و٦٤ جنيها للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، وكذا  طرح كميات كبيرة ايضا بجميع  منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من  انتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.


منافذ وزارة الزراعة

ومن جهته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا باسعار البورصة، ودون مغالاة، أو التاثير على تكلفة المنتج، وذلك فى إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الاطراف.

وأشار وزير الزراعة إلى أن البورصة هي أساس تسعير البيض في الأسواق وان المحلات ترفع سعر الكرتونة، لافتا الى ان ضرورة الاخذ في الاعتبار مصلحة المنتج والمستهلك حتى تستمر صناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية ورائدة.واستثماراتها تبلغ 100 مليار جنيه وتستوعب 2.5 مليون عامل، وتضخ 35 مليون بيضة يوميًا في الأسواق، مستبعدًا فكرة تخزين البيض من المنتجين لبيعه بسعر أكثر، ما ينتج عنه نسبة فاقد أعلى.

 

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