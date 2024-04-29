الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

الدكتور مصطفى مدبولي،فيتو
الدكتور مصطفى مدبولي،فيتو

 كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تصريحات رئيس الوزراء في الجلسة الحوارية بشأن الوضع في قطاع غزة بالرياض.

حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

مدبولي: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم

وتحدث رئيس الوزراء عن تداعيات الحرب على غزة التي أصبحت بمثابة كابوس للعالم بأسره منذ اندلاع شرارتها الأولى في السابع من أكتوبر 2023.

Advertisements

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك  2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم، والقاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان وأكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

وأضاف، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

وتابع: مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم، ونبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، وأي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: “في حالة وقف النار والتخطيط لإعادة قطاع غزة، فنحن في حاجة لعقود من الزمن لكي نعود لما كان الوضع عليه قبل الـ 7 من أكتوبر”.

txt

في 4 شهور، مصر تواجه أزمة الأعلاف بـ 1.2 مليار دولار

txt

أبرزها فيروس كورونا، جوجل تطور أداة لاكتشاف الحالات الصحية عن طريق الصوت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الوزراء قطاع غزة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوضع في قطاع غزة منتدى الاقتصادي العالمي تداعيات الحرب على غزة الحرب على غزة الوضع في غزة 7 من أكتوبر

مواد متعلقة

في 4 شهور، مصر تواجه أزمة الأعلاف بـ 1.2 مليار دولار

أبرزها فيروس كورونا، جوجل تطور أداة لاكتشاف الحالات الصحية عن طريق الصوت

5 مليارات دولار إجمالي التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا

بالأرقام، كيف استخدم المصريون الإنترنت في 2023؟ (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

أول قرار من جوميز عقب عودة الزمالك من غانا

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads