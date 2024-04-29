الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تصريحات رئيس الوزراء في الجلسة الحوارية بشأن الوضع في قطاع غزة بالرياض.

حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

مدبولي: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم

وتحدث رئيس الوزراء عن تداعيات الحرب على غزة التي أصبحت بمثابة كابوس للعالم بأسره منذ اندلاع شرارتها الأولى في السابع من أكتوبر 2023.

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم، والقاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان وأكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

وأضاف، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

وتابع: مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم، ونبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، وأي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: “في حالة وقف النار والتخطيط لإعادة قطاع غزة، فنحن في حاجة لعقود من الزمن لكي نعود لما كان الوضع عليه قبل الـ 7 من أكتوبر”.