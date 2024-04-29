رئيس الوزراء: ما يحدث في غزة عقاب جماعي ونحتاج عقودا طويلة لإصلاحه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يحدث في قطاع غزة هدم وتدمير وعقاب جماعي، موضحا أنه تم تدمير المباني والمستشفيات وأكثر من 70% من البنية التحتية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: “في حالة وقف النار والتخطيط لإعادة قطاع غزة، فنحن في حاجة لعقود من الزمن لكي نعود لما كان الوضع عليه قبل الـ 7 من أكتوبر”.

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ولفت إلى أن مصر تقدم دعما كبيرا لقطاع غزة، مبينا أن حوالي 85% من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة تم تجميعها من قبل مصر والمجتمع المدني المصري.