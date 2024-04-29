رئيس الوزراء: 10 مليارات دولار تكلفة استضافة 9 ملايين لاجئ في مصر.. الوضع كارثي بغزة.. فتح معبر رفع لمدة 24 ساعة.. والهجوم على رفع الفلسطينية يزيد حدة الأزمة

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من التصريحات الهامة التي تحدث فيها عن القضية الفلسطينية، وأزمة الهجوم على رفح الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، وذلك خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالمملكة العربية السعودية.

الهجوم على رفح الفلسطينية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية؛ وذلك بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان، مشيرا إلى أن تكلفة استضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى أكثر 10 مليارات دولار سنويا.

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الأزمة الاقتصادية

وأكد مدبولي، أن أي هجوم على رفح الفلسطينية كارثة كبرى على المدنيين، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتحمل هذه التكلفة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

قطاع غزة والهجوم على رفح

وأوضح أن مصر تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، لأن الوضع في رفح اليوم هو نزوح أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة إلى وجود 250 ألف ساكن في مدينة رفح قائلا: “إننا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد”.

وأدان رئيس مجلس الوزراء، ما يحدث في قطاع غزة من هدم وتدمير وعقاب جماعي، مشيرا إلى أنه تم تدمير المباني والمستشفيات وأكثر من 70% من البنية التحتية قائلا:“في حالة وقف النار والتخطيط لإعادة قطاع غزة، فنحن في حاجة لعقود من الزمن لكي نعود لما كان الوضع عليه قبل 7 أكتوبر 2023”.

ولفت إلى أن مصر تقدم دعما كبيرا لقطاع غزة، مبينا أن حوالي 85% من إجمالي المساعدات التي دخلت قطاع غزة تم تجميعها من قبل مصر والمجتمع المدني المصري.

معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

وأكد أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

المستشفيات المصرية

وتابع رئيس الوزراء: مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم، ونبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ترفض النزوح لأنه ينهي القضية الفلسطينية، ولكن مصر ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، ولابد من وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات للسلام.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عُقدت بعنوان "رؤية جديدة للتنمية العالمية"، حضورًا مُكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المُشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.