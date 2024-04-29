في 4 شهور، مصر تواجه أزمة الأعلاف بـ 1.2 مليار دولار

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن قيمة الأعلاف التي تم الإفراج عنها خلال الأربع شهور الماضية في ظل جهود الدولة لتوفير المستلزمات الأساسية لتربية الدواجن في مصر.

حيث أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير أعلاف بما قيمته 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وهو ما أسهم في تراجع الأسعار الحالية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل توفير الجهاز المصرفي للمُكون الدولاري اللازم.

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جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.