الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف حقيقة القبض على شاب بدون وجه حق في قسم شرطة مينا البصل

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ،  حقيقة القبض على شاب بدون وجه حق فى قسم شرطة مينا البصل .

الأمن يكشف حقيقة القبض على شاب بدون وجه حق فى قسم شرطة مينا البصل 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا زعم إحدى السيدات بقيام الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بالقبض على نجلها بدون وجه حق.

أخبار الحوادث اليوم.. الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته.. والعثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

إخماد حريق نشب في مصنع ملابس بمدينة نصر

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل لتفقد الحالة الأمنية قامت بإستيقاف نجل الشاكية (عاطل، له معلومات جنائية) وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه غير مطلوب فى ثمة أحكام قضائية، وتم صرفه فى حينه. 
 

Advertisements

وبإستدعاء الشاكية وسؤالها أفادت بقيام نجلها عقب ذلك بالمبيت لدى أحد أصدقائه "مقيم بدائرة القسم" دون علمها، وأقرت بتنازلها عن شكواها وعللت تقدمها بها لإعتقادها عن طريق الخطأ أنه تم القبض عليه نظرًا لغلق هاتفه المحمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة وزارة الداخلية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحكام قضائية قسم شرطة مينا البصل وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته.. والعثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

إخماد حريق نشب في مصنع ملابس بمدينة نصر

تحرير 5 آلاف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

ضبط قائد سيارة لقيادة برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالغربية

السيطرة على حريق مصنع كبريت بالحوامدية

القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين بالقليوبية

حملات تفتيشية على العقارات والكافيهات تحرر 6 آلاف قضية سرقة كهرباء

سقوط 13 متهما بارتكاب جرائم سرقات فى القاهرة
ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

أول تعليق أمريكي على تدخل واشنطن بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو

الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads