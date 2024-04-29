الأمن يكشف حقيقة القبض على شاب بدون وجه حق في قسم شرطة مينا البصل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة القبض على شاب بدون وجه حق فى قسم شرطة مينا البصل .

الأمن يكشف حقيقة القبض على شاب بدون وجه حق فى قسم شرطة مينا البصل

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا زعم إحدى السيدات بقيام الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بالقبض على نجلها بدون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مينا البصل لتفقد الحالة الأمنية قامت بإستيقاف نجل الشاكية (عاطل، له معلومات جنائية) وبالكشف عنه جنائيًا تبين أنه غير مطلوب فى ثمة أحكام قضائية، وتم صرفه فى حينه.



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وبإستدعاء الشاكية وسؤالها أفادت بقيام نجلها عقب ذلك بالمبيت لدى أحد أصدقائه "مقيم بدائرة القسم" دون علمها، وأقرت بتنازلها عن شكواها وعللت تقدمها بها لإعتقادها عن طريق الخطأ أنه تم القبض عليه نظرًا لغلق هاتفه المحمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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