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حوادث

إخماد حريق نشب في مصنع ملابس بمدينة نصر

حريق مصنع،فيتو
حريق مصنع،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق مصنع ملابس بمدينة نصر.

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وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل مصنع للملابس بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول محل الحريق لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

 

السيطرة على حريق مصنع ملابس بمدينة نصر

 

وتم محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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