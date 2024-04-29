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خارج الحدود

الولايات المتحدة ترفض تأييد تحقيقات المحكمة الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين

نيتنياهو، فيتو
نيتنياهو، فيتو

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تؤيد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

 

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مصدر أمني إسرائيلي يرجح صدور مذكرات إعتقال ضد نيتنياهو

وفي نفس السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: إن مذكرات اعتقال مسؤولين إسرائيليين ربما تكون صدرت سرا من المحكمة الجنائية الدولية ولن يتعرضوا لها إلا عند سفرهم.

وكانت صحيفة  معاريف الإسرائيلية كشفت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

 

هلع في حكومة نتنياهو بشأن مذكرات الاعتقال

وذكرت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي، أن هناك أوامر اعتقال محتملة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته من قبل محكمة العدل الدولية، وذلك ما أكدته صحيفة "معاريف" العبرية، التي نقلت عن مصادر رسمية خاصة بالاحتلال أن نتنياهو يضغط على الرئيس الأمريكي، لمنع إصدار مذكرة اعتقال بحقه من محكمة الجنايات الدولية، وإن نتنياهو في حالة خوف وتوتر غير مسبوقة.

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