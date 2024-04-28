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خارج الحدود

استطلاع: 71% من الأمريكيين غير راضين عن تعامل بايدن مع الحرب في غزة

أمريكا، فيتو
أمريكا، فيتو

أظهر استطلاع رأي لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأحد، أن 71 % من الأمريكيين غير راضين عن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب بـ قطاع غزة.

وأوضح الاستطلاع أن 71% من الأمريكيين غير راضين عن طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، مضيفا أن 53 %من الديمقراطيين غير راضين عن الحرب في القطاع.

في سياق متصل، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بيرني ساندرز، إن اتهام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية بل توضيح للحقائق.

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وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، أكد السيناتور بيرني ساندرز أن معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز لكن ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوق.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بـ غزة، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

 

العدوان الإسرائيلي علي غزة

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من أمس السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

 

200 يوم من العدوان الإسرائيلي علي غزة

ويوم الجمعة، وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ 200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

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