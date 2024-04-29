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خارج الحدود

مشهد يدمي القلوب، أهالي مدينة رفح يشيعون جثامين 25 شخصا استشهدوا بنيران الاحتلال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

رصدت تقارير صحفية فلسطينية اليوم الاثنين مشاهد تدمي القلوب تظهر أهالي مدينة رفح يشيعون جثامين 25 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على منازل في مناطق متفرقة من المدينة الليلة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا خلال 24 ساعة.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 34 ألفا و488 والمصابين إلى 77 ألفا و643 منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وارتفع عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 20 بينهم 5 أطفال.

العدوان الإسرائيلي على غزة 


وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن مسعفون استشهاد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، بينما وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس أن عدد الشهداء 15.

ومساء أمس الأحد  استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 5 فلسطينيين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيتين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.


غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة


وكانت قوات الاحتلال قد شنت أمس غارة إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن موقع روتر الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس،  أعلنت أمس الأحد، أن عناصرها استدرجوا قوة إسرائيلية وأوقعوها بكمين ألغام في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: "مجاهدونا استخدموا في الكمين عبوات ناسفة وصواريخ "F16" أطلقت على المدنيين ولم تنفجر".
 

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