الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه نتنياهو، تظاهرات حاشدة تطالب حكومة الاحتلال بسرعة الإفراج عن المحتجزين، ومقترح مصري بوقف اطلاق النار

تظاهرات حاشدة غير مسبوقة تفجرت مساء اليوم السبت في شوارع تل ابيب وفي المنطقة المحيطة بوزارة دفاع الاحتلال ومنزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بسرعه استقالة حكومة الاحتلال عقب عرقلة ابرام صفقة تقضي بوقف اطلاق النار في غزة والافراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.



تظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بسرعه ابرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس

واندلعت التظاهرات الحاشدة عقب نشر كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- مقطع مصور لعدد من الأسرى لمطالبة نتنياهو بسرعه ابرام الصفقة من أجل الافراج عنهم، فضلا عن تسريبات وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي التي اشارت الي ان نتنياهو هو من يعرقل اتفاق التهدئة والذي يتضمن بند الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم السبت عن وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس.

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب.. التفاصيل مع مراسلة #الجزيرة فاطمة خمايسي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/yciI3j6ype — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 27, 2024

واشار الوزير الإسرائيلي ان نتنياهو يضع الكثير من العراقيل.

واشار التقرير العبري الي ان هناك حالة انعدام ثقة كبيرة بين اعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بدات تضح في الأونة الأخيرة، مشيرة الي ان الوزير بيني جانتس وجادي ايزنكوت ويوآف جالانت يتحدثون مباشرة مع وفد التفاوض الإسرائيلي دون الالتفات لنتنياهو.



المقترح المصري بوقف اطلاق النار في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار بـ قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مصدرا مطلعا رجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام حتى رغم تحفظات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال أمس إن المبادرة المصرية تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحماس.



فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصدرا إسرائيليا قال، إن معارضة وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش تدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجهاض محاولة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.



وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها، إن غالبية القادة والمسؤولين بالمؤسسة الأمنية يؤيدون المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة والأقلية فقط التي تعارضها.

المحتجزين الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بسرعه الافراج عنهم



وقبل وقت سابق من اليوم نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين احتجزتهما خلال احداث الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، يطالبان حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهما.



ويتضمن الفيديو، مقابلتين مع الأسيرين الإسرائيليين، كيت سيجال البالغ من العمر 64 عاما، وعومري ميران البالغ 47 عاما، حيث يتحدثان عن الظروف الصعبة، التي يعيشونها تحت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تضمن المقطع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول فيها: "استمرار الضغط العسكري هو وحده فقط ما سيؤدي إلى تحرير جميع الأسرى، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول".



وتضمن الفيديو أيضًا، تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت التي يقول فيها: كلما ازداد الضغط العسكري كلما زادت فرصتنا للوصول إلى أعزائكم".

وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل مكتوبة: "الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب باستشهاد عشرات الأسرى في غزة، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح اليهودي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر أسبوعا مع أسرهم دون توضيح عددهم".



منتدى عائلات الرهائن



وأشارت إلى أن زعماءكم النازيين لا يكترثون بمصير أبنائكم الأسرى ومشاعرهم.

فيما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن منتدى عائلات الرهائن، تأكيده أن الرهينتين هما كيث سيغال، وأومري ميران.

وقال المنتدى، إن "بقاء كيث سيجال وأومري ميران على قيد الحياة هو الدليل الأكثر وضوحا على وجوب أن تبذل الحكومة الإسرائيلية كل ما تستطيع للموافقة على صفقة تعيد جميع الرهائن قبل يوم الاستقلال 14 مايو ".

وقال أومري ميران في الفيديو: "تحتجزني حماس منذ 202 يوم، الوضع هنا غير مريح وصعب وهناك قنابل كثيرة تسقط"، مضيفًا: "حان الوقت للتوصل إلى صفقة تخرجنا من هنا أحياء وفي صحة جيدة، استمروا في الاحتجاج من أجل صفقة الآن".

ويوم الأربعاء الماضي، عرضت حركة حماس مقطعا مصورا يظهر رهينة إسرائيليا ثالثا هو هيرش جولدبرج-بولين، البالغ من العمر 23 عامًا.

وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، أعلنت حركة حماس، أنها تدرس رد إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع.

