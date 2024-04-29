الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئول عسكري أمريكي يكشف تكلفة إنشاء ميناء غزة

ميناء غزة، فيتو
ميناء غزة، فيتو

قال مسئول عسكري أمريكي، اليوم الأحد، إن التكلفة التقديرية للجيش الأمريكي لبناء رصيف قبالة غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية، ارتفعت إلى 320 مليون دولار.

وأضاف المصدر بحسب رويترز "إن هذا الجهد الكبير ذو الفائدة الهامشية سيكلف الآن دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 320 مليون دولار لتشغيل الرصيف لمدة 90 يومًا فقط".

 

صور الأقمار الصناعية تؤكد بناء ميناء علي سواحل غزة

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، الخميس الماضي، أن صور الأقمار الصناعية تؤكد بناء الولايات المتحدة الأمريكية ميناء جديدا في غزة.

Advertisements

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة، بزعم نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 وفي نهاية شهر مارس الماضي، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن سفنًا تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق المتوسط، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات لغزة.

وذكرت في بيان لها، أن سفنًا من لواء النقل السابع غادرت قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جوًا، قاعدة "لانجلي-يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن السفن تحمل معدات وإمدادات لازمة لإنشاء رصيف بحري مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لـ غزة.

 

عمليات إنزال جوي أمريكي

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إجراء عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية.

وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 5280 رطلًا من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والمكرونة والأغذية المعلبة، بحسب بيان.

القافلة السابعة، «بيت الزكاة والصدقات» يطلق 115 شاحنة إغاثية إلى غزة

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

بلينكن يطالب حماس بسرعة تحديد موقفها من مقترحات هدنة غزة

بلينكن: تخفيف الوضع الإنساني في غزة رهين وقف إطلاق النار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الولايات المتحدة ميناء غزة الجيش الأمريكي طوفان الأقصى فلسطين

مواد متعلقة

القافلة السابعة، «بيت الزكاة والصدقات» يطلق 115 شاحنة إغاثية إلى غزة

أوقاف الإسماعيلية تستقبل قافلة مساعدات قبل دخولها قطاع غزة (صور)

بلينكن يطالب حماس بسرعة تحديد موقفها من مقترحات هدنة غزة

توافق سعودي أمريكي حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أسوشيتد برس: صور الأقمار الصناعية تؤكد بناء أمريكا ميناء جديدا في غزة
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

مشجعو الاتحاد السكندري يدعمون غزل المحلة أمام لافيينا (فيديو)

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

وزير الخارجية البريطاني: عرض سخي بوقف إطلاق النار 40 يوما بغزة مقابل إطلاق المحتجزين

وزير المالية: ندعو أشقاءنا السعوديين للاستثمار فى مصر والاستفادة من حوافز الإنتاج والتصدير

منوعات

المزيد

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، الثوم يقفز لـ 40 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

غزة وهجمات إيران والحوثيين.. تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب نزول سورة الكافرون؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

اتهام إخوة يوسف له بالسرقة، تفسير الشعراوي للآية 77 من سورة يوسف

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads