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خارج الحدود

إيطاليا تعلن إسقاط طائرة مسيرة استهدفت سفينة شحن أوروبية

الحوثي اليمن، فيتو
الحوثي اليمن، فيتو

قالت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الإثنين ، إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن واستهدفت سفينة شحن حاويات أوروبية.

وفي نفس الساق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها بلاغا بهجوم صاروخي استهدف سفينة شحن على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب  منطقة المخا اليمنية.

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وتابعت الهيئة أن ضابط بشركة أمنية أبلغ عن تعرض سفينة لأضرار على بعد 54 ميلا بحريا قبالة المخا باليمن، مؤكدا سلامة السفينة والطاقم.

زورق حوثي يهاجم سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت أمس الأحد، أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب سواحل اليمن أصبحت آمنة وواصلت طريقها، لافتة إلى أن السلطات تقوم بالتحقيق في الحادث.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قالت الهيئة البحرية البريطانية، إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

الجيش الأمريكي يعلن إصابة سفينة قبالة السواحل اليمنية

في سياق متصل، قال الجيش الأمريكي  السبت في بيان، نقلته رويترز إن الحوثيين  أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن، الأمر الذي ألحق أضرارًا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة "إكس" أن صاروخًا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لأضرار.

وأضافت في بيان، السبت، أن السفينة ترفع علم أنتيجوا/باربودا، وتشغلها ليبيريا، والسفينة MV Andromeda Star، وهي سفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتشغلها سيشيل.

وأبلغت سفينة MV Andromeda Star عن أضرار طفيفة، لكنها تواصل رحلتها. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية في هذا الوقت، وفق البيان.

الحوثي يعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية

وفي وقت سابق من السبت أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في المجال الجوي لمحافظة صعدة باليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان: «انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية السفينة النفطية البريطانية أندروميدا ستار بعدد من الصواريخ المناسبة، أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر».

وأضاف: "نجحت قوات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، في أثناء قيامها بمهام عدائية، وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب».

وتابع: “إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف

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