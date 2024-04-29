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خارج الحدود

غزة وهجمات إيران والحوثيين، أبرز تصريحات بلينكن خلال اجتماعه مع نظرائه الخليجيين بالرياض

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

شارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن،  اليوم الاثنين، في اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية، الرياض، تناول الأوضاع في قطاع غزة وضرورة زيادة إيصال المساعدات الإنسانية والتهديدات الإيرانية والحوثية لأمن المنطقة.

زيارة بلينكن للسعودية 

وقال بلينكن في كلمته خلال الاجتماع، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة قابلة للقياس لمعاجلة الوضع الإنساني في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية هناك، ولا سيما خلال مكالمته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

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فتح المعابر لتوصيل المساعدات 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا للاجتماع: "رأينا الكثير من التقدم على مدى أسابيع، بما في ذلك فتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيتم فتح المزيد على مدى الأسابيع القادمة، ولكن هذا ليس كافيا وعلينا إرسال من المزيد من المساعدات إلى غزة وما حولها".

 الصراع بين اسرائيل وحماس 

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "الاجتماع يأتي على خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس، والأعمال المزعزعة للاستقرار من جانب إيران".

وأكد بلينكن أن "الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الإنساني في غزة وتخفيف معاناة الأطفال والنساء، وخلق فسحة لتحقيق حل دائم، هو التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن، ولكننا لا ننتظر التوصل إلى هدنة لكي نلبي الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة".

وقال بلينكن: "إننا نستمر في العمل مع زملائنا في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق سلام طويل المدى وإيجاد مسارات مع أمن إسرائيل وأمن المنطقة بشكل عام، ومنع الصراع من التوسع، ونريد أن نعالج تهديدات إيران في المنطقة ولا سيما بعد هجومها غير المسبوق والمباشر على إسرائيل، وهذا الهجوم يؤكد على تنامي التهديد من إيران، كما يؤكد ضرورة الحيلولة دون حصول إيران على السلاح النووي".

 قضية  الملاحة في البحر الأحمر 

وشدد الوزير الأمريكي قائلا: "علينا أيضا أن نعالج قضية الملاحة في البحر الأحمر والهجمات من جانب الحوثيين التي تقوض الاستقرار، ولكن حياة الناس في المنطقة ولا سيما الشعب اليمني، الذين يزعمون (الحوثيون) أنهم يمثلونهم، فالبضائع لا تمر ومن الصعب الآن إدخال البضائع إلى اليمن وخاصة في الشمال، والسكان بحاجة ماسة إليها، ونرى هجمات على السفن التي تجلب الطعام إلى اليمن، وعلى هذه الهجمات أن تتوقف ونحن عازمون على أن نوقفها، ونعمل أيضا على إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن لصالح كل الشعب اليمني، وأنا أثني على ملك السعودية على كل الجهود التي يقوم بها في هذا الخصوص لمحاولة تحريك الملف في هذا الاتجاه".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال كلمته في الاجتماع إن "التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط في غاية الخطورة على الأمن الأمن الإقليمي واستقراره".

وأضاف رئيس الوزراء القطري: "نشدد على ضرورة بذل كافة الجهود في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، ومن أبرز هذه التحديات التي تواجه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، هو فشل المجتمع الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية التي لا تزال تشهد يوميا سفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان، وتجميد مفاوضات السلام، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة"، بحسب مقطع فيديو نشرته "الإخبارية".

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